Лидер «Милана» стал трансферной целью «Манчестер Юнайдет»

Приобретение игрока на позицию левого защитника будет приоритетомв 2025 году.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в шорт-лист английского клуба входит защитник «Милана» Тео Эрнандес.

Главной целью «Манчестер Юнайтед» при этом остается Алфонсо Дейвис из «Баварии», но, как отмечает источник, организовать переход канадца будет сложно.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» продолжает внимательно следить за защитником «Вулверхэмптона» Райаном Аитом-Нури.

Напомним, в начале ноября новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал португалец Рубен Аморим.