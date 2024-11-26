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    Лидер «Милана» стал трансферной целью «Манчестер Юнайдет»

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    Приобретение игрока на позицию левого защитника будет приоритетом «Манчестер Юнайтед» в 2025 году.

    Тео Эрнандес
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    Тео Эрнандес

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в шорт-лист английского клуба входит защитник «Милана» Тео Эрнандес.

    Главной целью «Манчестер Юнайтед» при этом остается Алфонсо Дейвис из «Баварии», но, как отмечает источник, организовать переход канадца будет сложно.

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    • Кроме того, «Манчестер Юнайтед» продолжает внимательно следить за защитником «Вулверхэмптона» Райаном Аитом-Нури.

    Напомним, в начале ноября новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал португалец Рубен Аморим.

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