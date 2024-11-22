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    Дубли Мелешина и Кравцова помогли «Сочи» разгромить «Уфу»

    «Сочи» — «Уфа»: счет матча 5:2, обзор голов

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    «Сочи» одержал уверенную победу над «Уфой» (5:2) в матче 20-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев дублем отметился Кирилл Кравцов, который забил свои голы на 54-й и 89-й минутах встречи. Еще 2 гола записал на свой счет Павел Мелешин, отличившись на 69-й и 87-й минутах. Одним голом отметился Руслан Магаль на 9-й минуте.

    В составе «Уфы» голы забили Денис Кутин на 16-й минуте и Владислав Ложкин на 81-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сочи — Уфа 5:2
    Голы: 1:0 Руслан Магаль (9'), 1:1 Денис Кутин (16'), 2:1 Кирилл Кравцов (55'), 3:1 Павел Мелёшин (69'), 3:2 Владислав Ложкин (81'), 4:2 Павел Мелёшин (87'), 5:2 Кирилл Кравцов (89') Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Артём Макарчук, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Мартин Крамарич, Владимир Писарский Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Артём Гуренко, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Дмитрий Стоцкий, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили, Pasevich R. Предупреждения: Вадим Карпов (44'), Pasevich R. (53'), Денис Кутин (75'), Руслан Магаль (90+1'), Владислав Адаев (90+2')

    После этого матча «Сочи» занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 34 очками в активе, а «Уфа» — на 14-й позиции (20 баллов).

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