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    Бразилия — Уругвай: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Уругвая
    В 03:45 мск. 20.11.2024 в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу начнется футбольный матч между командами Бразилия и Уругвай. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Бразилия — Уругвай обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

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    Последний матч команд между собой: Уругвай — Бразилия 0:0.

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