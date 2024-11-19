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    В РФС отреагировали на слухи о том, что сборная сыграет с Нигерией и южноамериканскими командами

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов опроверг информацию о том, что в 2025 году сборная России проведет товарищеские матчи с командами Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Я бы хотел опровергнуть данную информацию. Коллеги занимаются подбором всех свободных команд, выбирая из них те, которые им больше нравятся по каким‑то критериям. В принципе это не самая сложная работа.

    С другой стороны, радостно, что часть журналистов наконец‑то поняла, по каким принципам выбираются соперники. Теперь они знают, что есть официальные матчи и турниры, во время которых команды‑участницы не могут играть в товарищеских встречах.

    Это как раз неплохо, значит, не зря мы столько раз объясняли, почему нельзя 10 раз подряд провести матчи, условно, с командой Сербии.

    Если внимательно посмотреть на международный календарь, то все становится достаточно понятно. Март и сентябрь — окна ФИФА, в которые больше вероятность сыграть с командами из КОНКАКАФ, потому что все остальные сборные заняты в официальных матчах.

    Есть лето, где больше вероятность матча с командами из Африки, у которых будет перерыв в официальных соревнованиях.

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    • В октябре и ноябре частично свободна Азия, частично КОНМЕБОЛ. Соответственно, разобравшийся журналист делает так: смотрит календарь и выбирает между Аргентиной или Боливией. Перечисляет, пишет новость.

    Что касается возможных соперников, то вне зависимости от переговоров и их результативности в очередной раз вынужден повторить, что наш принцип — комментировать соперников по товарищеским матчам только тогда, когда договоримся с нашими партнерами. Переговоры идут, комментировать мы их не будем», — сказал Митрофанов, слова которого передает «Матч ТВ».

    Во вторник, 19 ноября, сборная России проведет товарищеский матч с командой Сирии. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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