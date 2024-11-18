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    Италия обыграла Францию, Израиль вырвал победу у Бельгии в Лиге наций

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    Завершились два матча 6-го тура Лиги наций А в группе 2.

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    Италия на своем поле потерпела поражение от Франции со счетом 1:3.

    Уже на второй минуте Адриен Рабьо вывел гостей вперед, а на 33-й минуте Франция вела уже с разницей в два мяча после автогола вратаря Гильермо Викарио.

    Италия сократила отставание на 35-й минуте после точного удара Андреа Камбьязо.

    На 65-й минуте Рабьо оформил дубль, замкнув передачу Люки Диня.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A2
    Италия — Франция 1:3
    Голы: 0:1 Адриен Рабьо (2'), 0:2 Гульельмо Викарио (автогол) (33'), 1:2 Андреа Камбьязо (35'), 1:3 Адриен Рабьо (65') Италия: Гульельмо Викарио, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Буонджорно, Алессандро Бастони, Андреа Камбьязо (Дэниел Мальдини, 78'), Федерико Димарко (Дестини Удоджи, 83'), Давиде Фраттези (Джакомо Распадори, 67'), Мануэль Локателли (Николо Ровелла, 67'), Сандро Тонали, Николо Барелла, Матео Ретеги (Мойзе Кин, 66') Франция: Мик Меньян, Лука Динь, Вильям Салиба, Ибраима Конате, Жюль Кунде (Бенжамен Павар, 82'), Кристофер Нкунку, Адриен Рабьо, Ману Коне, Маттео Гюэндузи, Марку Тюрам (Брэдли Баркола, 78'), Рандаль Коло Муани Предупреждения: Давиде Фраттези (31'), Рандаль Коло Муани (44'), Маттео Гюэндузи (90 + 3')

    Календарь и таблица Лиги наций

    В параллельном матче Израиль в конце встречи заработал три очка в игре против Бельгии — 1:0.

    Автором единственного мяча стал Ярден Шуа.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A2
    Израиль — Бельгия 1:0
    Гол: 1:0 Yarden Shua (86') Израиль: Перец Даниэл, Элазар Даса (Долев Хазиза, 73'), Идан Начмиас, Раз Шломо, Дор Перец (Yarden Shua, 73'), Махмуд Джабер, Мохаммад Абу Фани (Омри Гандельман, 60'), Оскар Глоч (Эйтан Азулай, 87'), Манор Соломон, Дин Дэвид (Диа Саба, 61'), Shon Goldberg Бельгия: Коэн Кастельс, Тимоти Кастань, Зено Дебаст (Матте Сметс, 46'), Ваут Фас, Амин Аль-Дахиль (Киллиан Сарделла, 90'), Арне Энгелс (Норман Бассетте, 90'), Доди Лукебакио, Артур Вермерен (Альберт Самби Локонга, 67'), Орел Мангала, Луа Опенда, Леандро Троссард (Жоан Бакайоко, 37') Предупреждения: Тимоти Кастань (31'), Луа Опенда (73'), Раз Шломо (76'), Жоан Бакайоко (84'), Махмуд Джабер (90 + 3')

    Франция выиграла группу 2 с 13 очками. Италия (13) — вторая, дальше идут Бельгия и Израиль, у которых по 4 очка.

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