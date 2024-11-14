Тренер сборной Брунея: Матч против России будет вызовом для меня

Главный тренер сборной Брунеяподелился ожиданиями от товарищеского матча с

«Приятно находиться здесь, на таком чудесном стадионе, большое спасибо за прием.

Мы в этот период собираемся наслаждаться двумя играми, которые нам предстоят. Хотим показать хороший футбол в предстоящих матчах.

Конечно, я взволнован перед матчем с Россией. Все игры важны для нас. Для меня это начало пути как тренера сборной, новый опыт для меня, но я уже работал на чемпионате мира, в Кубке Либертадорес.

В любом случае, мы постараемся показать свой максимум, хорошую игру. Матч против сборной России будет вызовом для меня», — приводит слова Эутропио «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Брунея пройдет 15 ноября в Краснодаре, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.