Сборнаяпроведет очередной товарищеский поединок. На этот раз команда Валерия Карпина сыграет со сборной

Российская команда недавно разгромила команду Брунея с вполне себе издевательским счетом 11:0. Тем самым россияне продлили победную серию до пяти игр подряд. При этом хозяева за весь этот отрезок ни разу не пропустили.

Сирийцы провели два матча в турнире Кубка короля Таиланда, где в полуфинале обыграли Таджикистан 1:0, а в финале проиграли хозяевам соревнований с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки

Как и в прошлый раз, эксперты считают, что это крайне слабый для России соперник.

Букмекеры дают 1.08 на победу России, 25.0 — на победу Сирии, 15.0 — на ничью.

на победу России, — на победу Сирии, — на ничью. В прогнозе с коэффициентом 1.90 редакция LiveSport.Ru пророчит России крупную победу.

редакция пророчит России крупную победу. У искусственного интеллекта такой прогноз: 3:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Россия — Сирия смотрите на LiveCup.Run. Там же ищите стартовые составы команд, последнюю статистику и коэффициенты.

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