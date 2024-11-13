Российская команда недавно разгромила команду Брунея с вполне себе издевательским счетом 11:0. Тем самым россияне продлили победную серию до пяти игр подряд. При этом хозяева за весь этот отрезок ни разу не пропустили.
Сирийцы провели два матча в турнире Кубка короля Таиланда, где в полуфинале обыграли Таджикистан 1:0, а в финале проиграли хозяевам соревнований с результатом 1:2.
Прогнозы и ставки
Как и в прошлый раз, эксперты считают, что это крайне слабый для России соперник.
- Букмекеры дают 1.08 на победу России, 25.0 — на победу Сирии, 15.0 — на ничью.
- В прогнозе с коэффициентом 1.90 редакция LiveSport.Ru пророчит России крупную победу.
- У искусственного интеллекта такой прогноз: 3:1 в пользу команды Валерия Карпина.
Трансляция матча
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