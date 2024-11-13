«Фенербахче» готов подписать Фати даже с травмой

Ансу Фати Фото: globallookpress.com
По информации Okdiario, в переходе Фати по-прежнему заинтересован «Фенербахче».
Стамбульский клуб рассматривает вариант с арендой 22-летнего футболиста. Стороны могут заключить сделку уже в январе.
Источник также отмечает, что «Фенербахче» сохраняет интерес к Фати даже с учетом того, что игрок недавно получил очередную травму.
Transfermarkt оценивает стоимость Фати в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Барселону» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.