«Фенербахче» готов подписать Фати даже с травмой

Нападающийв январе может покинуть

По информации Okdiario, в переходе Фати по-прежнему заинтересован «Фенербахче».

Стамбульский клуб рассматривает вариант с арендой 22-летнего футболиста. Стороны могут заключить сделку уже в январе.

Источник также отмечает, что «Фенербахче» сохраняет интерес к Фати даже с учетом того, что игрок недавно получил очередную травму.

Transfermarkt оценивает стоимость Фати в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Барселону» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.