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    «Фенербахче» готов подписать Фати даже с травмой

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    Нападающий Ансу Фати в январе может покинуть «Барселону».

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    По информации Okdiario, в переходе Фати по-прежнему заинтересован «Фенербахче».

    Стамбульский клуб рассматривает вариант с арендой 22-летнего футболиста. Стороны могут заключить сделку уже в январе.

    Источник также отмечает, что «Фенербахче» сохраняет интерес к Фати даже с учетом того, что игрок недавно получил очередную травму.

  • «Фенербахче» планирует подписать нападающего «Барселоны» и защитника «Тоттенхэма»
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    • Transfermarkt оценивает стоимость Фати в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Барселону» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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