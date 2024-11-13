Сейчас англичане лидируют благодаря крупной победе над греками в прошлом туре со счетом 3:0. Так «Три льва» отомстили «Эллинам» за поражение 1:2 в первом круге.
Англия и Греция идут нога-в-ногу, поэтому команде Томаса Тухеля не стоит испытывать судьбу. Нужно побеждать. Ирландцам остается только попытаться поставить палки в колеса сопернику. Они при любом раскладе будут играть в плей-офф стыков Лиг В/С.
Прогнозы и ставки
Англия выиграла в первом круге 2:0. Она показала уверенный результат в прошлой игре. Поэтому оценки экспертов не принесли никаких сюрпризов.
- Букмекеры: согласно линии 1.24 дают на Англию, 13.0 — на Ирландию и 6.20 — на ничью.
- Редакция LiveSport.Ru представила прогноз с коэффициентами 1.75 и 3.10.
- ИИ спрогнозировал сухую победу сборной Англии при счете 2:0.
Трансляция матча
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