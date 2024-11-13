В квартете №2 Лиги В все понятно.борется в стыках за выживание, Финляндия вылетает в Лигу С,и Греция получают повышение. Однако остается один незакрытый вопрос. Кто выйдет в Лигу А напрямую, а кому придется биться в стыках.

Сейчас англичане лидируют благодаря крупной победе над греками в прошлом туре со счетом 3:0. Так «Три льва» отомстили «Эллинам» за поражение 1:2 в первом круге.

Англия и Греция идут нога-в-ногу, поэтому команде Томаса Тухеля не стоит испытывать судьбу. Нужно побеждать. Ирландцам остается только попытаться поставить палки в колеса сопернику. Они при любом раскладе будут играть в плей-офф стыков Лиг В/С.

Прогнозы и ставки

Англия выиграла в первом круге 2:0. Она показала уверенный результат в прошлой игре. Поэтому оценки экспертов не принесли никаких сюрпризов.

Букмекеры: согласно линии 1.24 дают на Англию, 13.0 — на Ирландию и 6.20 — на ничью.

дают на Англию, — на Ирландию и — на ничью. Редакция LiveSport.Ru представила прогноз с коэффициентами 1.75 и 3.10 .

представила прогноз с коэффициентами и . ИИ спрогнозировал сухую победу сборной Англии при счете 2:0.

Трансляция матча

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