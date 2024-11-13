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    Англия — Ирландия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В квартете №2 Лиги В все понятно. Ирландия борется в стыках за выживание, Финляндия вылетает в Лигу С, Англия и Греция получают повышение. Однако остается один незакрытый вопрос. Кто выйдет в Лигу А напрямую, а кому придется биться в стыках.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сейчас англичане лидируют благодаря крупной победе над греками в прошлом туре со счетом 3:0. Так «Три льва» отомстили «Эллинам» за поражение 1:2 в первом круге.

    Англия и Греция идут нога-в-ногу, поэтому команде Томаса Тухеля не стоит испытывать судьбу. Нужно побеждать. Ирландцам остается только попытаться поставить палки в колеса сопернику. Они при любом раскладе будут играть в плей-офф стыков Лиг В/С.

    Прогнозы и ставки

    Англия выиграла в первом круге 2:0. Она показала уверенный результат в прошлой игре. Поэтому оценки экспертов не принесли никаких сюрпризов.

    • Букмекеры: согласно линии 1.24 дают на Англию, 13.0 — на Ирландию и 6.20 — на ничью.

    • Редакция LiveSport.Ru представила прогноз с коэффициентами 1.75 и 3.10.

    • ИИ спрогнозировал сухую победу сборной Англии при счете 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Англия — Ирландия смотрите на LiveCup.Run. Коэффициенты, статистика и результаты, а также составы — все это можно найти на сайте.

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