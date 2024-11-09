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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    Смотреть онлайн матча «Санкт-Паули» — «Бавария» 09.11.2024. Прямая трансляция в 17:30

    «Санкт-Паули» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 10-го тура чемпионата Германии лидер турнира — мюнхенская «Бавария» — сыграет с «Санкт-Паули». Игра будет проходить в Гамбурге.

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    В минувшем туре хозяева выиграли у «Хоффенхайма» 2:0, чем отсрочили свое попадание на 16-е место. Перед этим у команды была нулевая с «Вольфсбургом». Набрав 8 пунктов, клуб из Гамбурга располагается на 15-й позиции. Стоит отметить, что «Санкт-Паули» с 7 голами имеет самый низкий показатель результативности.

    «Бавария» возглавляет таблицу с 23 очками. Команда Винсена Компани выиграла 3 матча подряд в Бундеслиге, одолев «Штутгарт» (4:0), «Бохум» (5:0) и «Унион» (3:0). На неделе мюнхенцы минимально выиграли у «Бенфики» в Лиге чемпиона. Таким образом, у них есть отличная возможность продлить серию до пяти игр.

    Прогнозы и ставки

    В плане прогнозов и котировок никаких сюрпризов нет. «Бавария» по всем статьям обходит соперника.

    Ставки на победу «Баварии» принимаются с коэффициентом 1.29. За 12.0 букмекеры выставили победу «Санкт-Паули». На ничью можно поставить за 6.60.

    Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз со вкусным коэффициентом 2.29.

    Еще один эксперт — искусственный интеллект — также предсказал победу «Баварии» с точным счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» — «Бавария» ищите на LiveCup.Run. Помимо видео здесь можно найти статистику, результаты и составы на поединки.

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