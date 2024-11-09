«Реал Сосьедад» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

Этот поединок ничем особо не повлияет на турнирное положение команд. К примеру, «Барселона» в любом случае останется лидером турнирной таблицы, а «Реал Сосьедад» в случае поражения не опустится ниже 12-й строчки, хотя сейчас занимает 11-ю.
При этом «Барселона» имеет возможность продлить свою победную серию в Примере до 5 игр и до 8 встреч подряд с учетом всех турниров.
Прогнозы и ставки
В последнее время «Барса» много забивает и сумасшедшая форма «каталонцев» подкупает экспертов, потому они считают их фаворитами.
- Коэффициенты букмекеров: 4.30 на «Реал Сосьедад», 4.00 на ничью и 1.76 на «Барселону».
- На LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 2.10.
- Искусственный интеллект победителя не выявил и предсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run. Также там доступны статистика, результаты, коэффициенты и стартовые составы.