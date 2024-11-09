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    Арбитр РПЛ Безбородов отстранен от судейства до конца сезона

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    Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС приняла решение отстранить арбитра Владислава Безбородова от матчей до конца сезона.

    Владислав Безбородов
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    Владислав Безбородов

    «Признать судью Российской Премьер-Лиги Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

    Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024-2025 гг», — говорится в сообщении на сайте РФС.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что Безбородов хвалил самого себя в комментариях в телеграм-каналах. После этого в РФС начали проверку.

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