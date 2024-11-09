Арбитр РПЛ Безбородов отстранен от судейства до конца сезона

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС приняла решение отстранить арбитраот матчей до конца сезона.

«Признать судью Российской Премьер-Лиги Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024-2025 гг», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Безбородов хвалил самого себя в комментариях в телеграм-каналах. После этого в РФС начали проверку.