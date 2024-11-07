Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два

Защитник ЦСКАдисквалифицирован на три матча РПЛ за драку в игре против «Спартака» (0:2). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Рошу мы рассматривали по двум статьям: агрессивное поведение и агрессивное поведение к отношению официального лица матча (часть 4, статья 95).

Бабаев (гендиректор ЦСКА — прим.) заявил, что клуб применил к Роше персональные санкции, что они против данного поведения. Роша раскаялся, заявил, что просит прошения, что данное поведение ему несвойственно.

Про агрессивное поведение Роша сказал: "Я спросил у резервного арбитра: 'Почему удалили только меня?'. Он не ответил, тогда я его немного одернул за руку, чтобы он обратил на меня внимание". ЦСКА может оспорить данное решение», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Также стало известно, что полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дисквалифицирован на два матча.

«По Литвинову решение принималось на основе заключения ЭСК. На основе этого КДК принял решение дисквалифицировать Литвинова на два матча РПЛ за агрессивное поведение», — добавил Григорьянц.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. ЦСКА находится на шестой строчке.