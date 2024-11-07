ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью
  • 15:35
    • Медведев попал в одну группу с Синнером на Итоговом турнире ATP
    Все новости спорта

    Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Спартак РПЛ Футбол России РФС
    Защитник ЦСКА Виллиан Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ за драку в игре против «Спартака» (0:2). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Виллиан Роша
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виллиан Роша

    «Рошу мы рассматривали по двум статьям: агрессивное поведение и агрессивное поведение к отношению официального лица матча (часть 4, статья 95).

    Бабаев (гендиректор ЦСКА — прим.) заявил, что клуб применил к Роше персональные санкции, что они против данного поведения. Роша раскаялся, заявил, что просит прошения, что данное поведение ему несвойственно.

    Про агрессивное поведение Роша сказал: "Я спросил у резервного арбитра: 'Почему удалили только меня?'. Он не ответил, тогда я его немного одернул за руку, чтобы он обратил на меня внимание". ЦСКА может оспорить данное решение», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

  • Бойня, а не футбол. Три удаления, драка, красивые голы и победа «Спартака» в дерби
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на московское дерби ЦСКА — «Спартак»
  • 03/11/2024

    • Также стало известно, что полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дисквалифицирован на два матча.

    «По Литвинову решение принималось на основе заключения ЭСК. На основе этого КДК принял решение дисквалифицировать Литвинова на два матча РПЛ за агрессивное поведение», — добавил Григорьянц.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. ЦСКА находится на шестой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оздоев и Чалов помогут грекам выстоять в Манчестере
  • «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА заберет предстоящее московское дерби
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забитых голов в Стамбуле будет много
  • «Галатасарай» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры