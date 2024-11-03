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    Рафинья: Месси — из другого мира

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    Форвард «Барселоны» Рафинья Диас сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси. Он отметил, что аргентинец как будто из другого мира.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Месси ранее играл за «Барселону», а теперь выступает за американский «Интер Майами».

    «Принимать решения во время игры очень сложно. У нас есть меньше секунды на принятие решения. В конце концов, то, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому. На поле у тебя есть только два глаза — твои собственные. Те, кто находятся за пределами поля, могут видеть все.

    Самое важное — знать, что ты будешь делать, до того, как мяч попадет к тебе. Чтобы все поле было расчерчено. Ты должен оторвать взгляд от мяча и посмотреть на все, что происходит вокруг тебя. Люди, которые так делают, — гении.

    Месси? Он из другого мира. Непостижимый. Пойдет ли Ямаль по этому пути? На мой взгляд, он больше похож на Неймара. Своим дриблингом, тем, как быстро он мыслит при дриблинге. Когда ты думаешь, что можешь отобрать у него мяч, он делает то, чего ты никогда в жизни не видел», — приводит слова Рафиньи El Pais.

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