Тренер «Эспаньола»: Кажется, все считают нас мертвыми

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура испанской Примеры против

«Нам необходимо восстановить дух соперничества. Мы хотим завершать матчи сухими, поскольку с "Атлетико" нам этого не удалось. Кажется, все считают нас мертвыми», — приводит слова Гонсалеса Jijantes FC.

Матч между «Барселоной» и «Эспаньолом» состоится завтра, 3-го ноября в 18:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 11-и туров в испанской Примере «Эспаньол» занимает 17-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Барселона» располагается на 1-й позиции (30).