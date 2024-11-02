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    Тренер «Эспаньола»: Кажется, все считают нас мертвыми

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    Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гансалес поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура испанской Примеры против «Барселоны».

    Маноло Гонсалес — главный тренер «Эспаньола»
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    Маноло Гонсалес — главный тренер «Эспаньола»

    «Нам необходимо восстановить дух соперничества. Мы хотим завершать матчи сухими, поскольку с "Атлетико" нам этого не удалось. Кажется, все считают нас мертвыми», — приводит слова Гонсалеса Jijantes FC.

    Матч между «Барселоной» и «Эспаньолом» состоится завтра, 3-го ноября в 18:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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    • После 11-и туров в испанской Примере «Эспаньол» занимает 17-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Барселона» располагается на 1-й позиции (30).

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