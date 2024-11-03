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    Сможет ли «Барселона» разгромить «Эспаньол»?

    «Барселона» — «Эспаньол». Ставка (к. 2.44) и прогноз на чемпионат Испании 3 ноября 2024 года

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    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Эспаньола» в рамках 12-го тура испанской Ла Лиги. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Ноября 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 18:15 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
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    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» набрала 30 очков в 11-ти матчах и единолично возглавляет таблицу Ла Лиги.

    Последние матчи: «Барселона» выиграла все пять октябрьских матчей, разгромив «Янг Бойз», «Алавес», «Севилью», «Баварию» и мадридский «Реал».

    Барселона — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    «Барселона» разбила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

    Не сыграют: предстоящий матч пропустит Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Ферран Торрес, Андреас Кристенсен, Марк-Андре тер Стеген и Марк Берналь.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: прямо сейчас «Барселона» — лучшая команда сезона. Разгромные победы над «Баварией» и «Реалом» окончательно подтвердили, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта принял, возможно, судьбоносное решение, уволив Хави и назначив Ханса-Дитера Флика.

    В случае с «Барсой» впечатляет абсолютно всё — и футбол этой команды, и результаты. Ну и самое поразительное, что лидеру сине-гранатовых всего лишь 17 лет. В тени Ламина Ямаля теперь даже все звезды «Реала».

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Эспаньол» находится на 17-й строчке, набрав 10 очков в предыдущих 11-ти турах.

    Последние матчи: «Эспаньол»на днях разгромил малоизвестный «Сан-Тирсо» (4:0) и вышел в следующий раунд Кубка Испании.

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    • Но в Ла Лиге у каталонцев пока всё плохо. На прошлой неделе они проиграли «Севилье», а до этого получили четыре мяча на поле «Атлетика».

    Не сыграют: все основные футболисты «Эспаньола» готовы принять участие в дерби.

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    Состояние команды: возможно, через время ситуация изменится в лучшую сторону, но пока есть ощущение, что в этом сезоне «Эспаньол» ждет непростая борьба за выживание.

    Команда Маноло Гонсалеса конкретно забуксовала, и пока не похоже на то, что она способна быстро преодолеть этот кризис.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграда 10 из 11-ти матчей в Ла Лиге

    • «Барселона» забила 37 мячей в 11-ти матчах Ла Лиги

    • «Барселона» выиграла четыре предыдущих матча в Ла Лиге на своем поле с общим счетом 15:2

    • «Эспаньол» пока хуже всех играет в гостях — одна ничья и четыре поражения при разнице мячей 2:10

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 11.25, а на победу «Эспаньола» — за 22.00.

    Прогноз: после недавних событий сложно представить, что у «Барсы» возникнут проблемы в матче против одного из аутсайдеров. Несмотря на всю принципиальность каталонского дерби, здесь всё очевидно — «Эспаньолу» будет сложно избежать разгромного поражения.

    Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» с форой (-3,0) за 2.21.

    Прогноз: скорее всего, «Барса» решит все вопросы еще до перерыва, а во втором тайме продолжит играть в свое удовольствие.

    Ставка: победа «Барселоны» в первом тайме с форой (-1,5) за 2.44.

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    «Барселона» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барселона» разгромить «Эспаньол»?
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