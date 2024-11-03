«Барселона» сыграет на своем поле против «Эспаньола» в рамках 12-го тура испанской Ла Лиги. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» набрала 30 очков в 11-ти матчах и единолично возглавляет таблицу Ла Лиги.

Последние матчи: «Барселона» выиграла все пять октябрьских матчей, разгромив «Янг Бойз», «Алавес», «Севилью», «Баварию» и мадридский «Реал».

«Барселона» разбила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

Не сыграют: предстоящий матч пропустит Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Ферран Торрес, Андреас Кристенсен, Марк-Андре тер Стеген и Марк Берналь.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: прямо сейчас «Барселона» — лучшая команда сезона. Разгромные победы над «Баварией» и «Реалом» окончательно подтвердили, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта принял, возможно, судьбоносное решение, уволив Хави и назначив Ханса-Дитера Флика.

В случае с «Барсой» впечатляет абсолютно всё — и футбол этой команды, и результаты. Ну и самое поразительное, что лидеру сине-гранатовых всего лишь 17 лет. В тени Ламина Ямаля теперь даже все звезды «Реала».

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» находится на 17-й строчке, набрав 10 очков в предыдущих 11-ти турах.

Последние матчи: «Эспаньол»на днях разгромил малоизвестный «Сан-Тирсо» (4:0) и вышел в следующий раунд Кубка Испании.

Но в Ла Лиге у каталонцев пока всё плохо. На прошлой неделе они проиграли «Севилье», а до этого получили четыре мяча на поле «Атлетика».

Не сыграют: все основные футболисты «Эспаньола» готовы принять участие в дерби.

Состояние команды: возможно, через время ситуация изменится в лучшую сторону, но пока есть ощущение, что в этом сезоне «Эспаньол» ждет непростая борьба за выживание.

Команда Маноло Гонсалеса конкретно забуксовала, и пока не похоже на то, что она способна быстро преодолеть этот кризис.

Статистика для ставок

«Барселона» выиграда 10 из 11-ти матчей в Ла Лиге

«Барселона» забила 37 мячей в 11-ти матчах Ла Лиги

«Барселона» выиграла четыре предыдущих матча в Ла Лиге на своем поле с общим счетом 15:2

«Эспаньол» пока хуже всех играет в гостях — одна ничья и четыре поражения при разнице мячей 2:10

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 11.25, а на победу «Эспаньола» — за 22.00.

Прогноз: после недавних событий сложно представить, что у «Барсы» возникнут проблемы в матче против одного из аутсайдеров. Несмотря на всю принципиальность каталонского дерби, здесь всё очевидно — «Эспаньолу» будет сложно избежать разгромного поражения.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» с форой (-3,0) за 2.21.

Прогноз: скорее всего, «Барса» решит все вопросы еще до перерыва, а во втором тайме продолжит играть в свое удовольствие.

Ставка: победа «Барселоны» в первом тайме с форой (-1,5) за 2.44.