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    Газзаев — о работе Слуцкого: Для первого года отличный результат

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая
    Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал работу своего коллеги Леонида Слуцкого во главе китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Это хороший, положительный результат, второе место и всего лишь одно поражение. Естественно, еще стоит учитывать то, что это непростой регион, и азиатский футбол сильно отличается от европейского. Поэтому для первого года работы это отличный результат, с чем я его и поздравляю. Это очень непростой, даже сложный чемпионат. И поэтому его работу можно назвать успешной», — сказал Газзаев «СЭ».

    Сегодня, 2 ноября, завершился чемпионат Китая. Команда Слуцкого заняла второе место с 77 очками. Первым стал «Шанхай Порт», набравший на очко больше. Для Слуцкого это первый год работы в Китае. Помимо серебряных медалей он также выиграл Суперкубок страны.

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