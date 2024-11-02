Газзаев — о работе Слуцкого: Для первого года отличный результат

Знаменитый российский тренерпрокомментировал работу своего коллегиво главе китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Это хороший, положительный результат, второе место и всего лишь одно поражение. Естественно, еще стоит учитывать то, что это непростой регион, и азиатский футбол сильно отличается от европейского. Поэтому для первого года работы это отличный результат, с чем я его и поздравляю. Это очень непростой, даже сложный чемпионат. И поэтому его работу можно назвать успешной», — сказал Газзаев «СЭ».

Сегодня, 2 ноября, завершился чемпионат Китая. Команда Слуцкого заняла второе место с 77 очками. Первым стал «Шанхай Порт», набравший на очко больше. Для Слуцкого это первый год работы в Китае. Помимо серебряных медалей он также выиграл Суперкубок страны.