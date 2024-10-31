Моуринью: Не было никаких переговоров по поводу работы в сборной Англии

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
«Не было никаких переговоров по поводу работы в сборной Англии. Была ли бы мне интересна эта работа? Сегодня нет. У меня всё ещё слишком много энергии, чтобы играть один матч в месяц, мне нужно больше.
Но в будущем, я думаю, это то, что я хотел бы попробовать, получить опыт игры на чемпионате мира, чемпионате Европы. Представлять страну, мою страну или страну, с которой чувствую связь. Я чувствую, что однажды это произойдёт, но не сейчас», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Сборная Англии осталась без главного тренера после ухода Гарета Саутгейта.