Моуринью: Не было никаких переговоров по поводу работы в сборной Англии

Наставник «Фенербахче»высказался по поводу возможной работы в сборной Англии. По словам тренера, пока не было никаких переговоров.

«Не было никаких переговоров по поводу работы в сборной Англии. Была ли бы мне интересна эта работа? Сегодня нет. У меня всё ещё слишком много энергии, чтобы играть один матч в месяц, мне нужно больше.

Но в будущем, я думаю, это то, что я хотел бы попробовать, получить опыт игры на чемпионате мира, чемпионате Европы. Представлять страну, мою страну или страну, с которой чувствую связь. Я чувствую, что однажды это произойдёт, но не сейчас», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Сборная Англии осталась без главного тренера после ухода Гарета Саутгейта.