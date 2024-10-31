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    Моуринью: Не было никаких переговоров по поводу работы в сборной Англии

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче
    Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался по поводу возможной работы в сборной Англии. По словам тренера, пока не было никаких переговоров.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Не было никаких переговоров по поводу работы в сборной Англии. Была ли бы мне интересна эта работа? Сегодня нет. У меня всё ещё слишком много энергии, чтобы играть один матч в месяц, мне нужно больше.

    Но в будущем, я думаю, это то, что я хотел бы попробовать, получить опыт игры на чемпионате мира, чемпионате Европы. Представлять страну, мою страну или страну, с которой чувствую связь. Я чувствую, что однажды это произойдёт, но не сейчас», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

    Сборная Англии осталась без главного тренера после ухода Гарета Саутгейта.

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