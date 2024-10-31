Махачкалинское «Динамо» получило штраф из-за поведения болельщиков

Махачкалинскоеоштрафовано на 70 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче Кубка России против(0:1).

«На 65‑й минуте матча была брошена на поле бутылка с жидкостью со стороны болельщиков "Динамо". Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. На 38‑й минуте матча болельщики "Динамо" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи — штраф 20 тысяч рублей.

Также исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Ненад Сакич оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — передает слова главы Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца «Матч ТВ».

По итогам группового этапа Кубка России махачкалинское «Динамо» заняло 3-е место с 8-ю очками в активе. Команда вышла в плей-офф Пути регионов.