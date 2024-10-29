Бразильский топ-клуб выкупит у ЦСКА Бруно Фукса

выкупит защитника ЦСКА. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

«Появившаяся в СМИ информация об отказе "Атлетико Минейро" выкупать Бруно Фукса целиком неверна — от суммы выкупа до других ключевых деталей.

В "Атлетико Минейро" знают, что условия для автоматической активации опции игроком выполнены, и, более того, подтвердили нам, что выкуп состоится.

По сути переход можно считать совершенным, однако формализовать трансфер можно будет только в регистрационный период, то есть с 11 января 2025 года», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Фукс выступает за «Атлетико Минейро» на правах аренды с декабря 2022 года.