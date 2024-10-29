ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе
    Все новости спорта

    Бразильский топ-клуб выкупит у ЦСКА Бруно Фукса

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Латинская Америка Трансферы
    «Атлетико Минейро» выкупит защитника ЦСКА Бруно Фукса. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

    Бруно Фукс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруно Фукс

    «Появившаяся в СМИ информация об отказе "Атлетико Минейро" выкупать Бруно Фукса целиком неверна — от суммы выкупа до других ключевых деталей.

    В "Атлетико Минейро" знают, что условия для автоматической активации опции игроком выполнены, и, более того, подтвердили нам, что выкуп состоится.

  • Ставка на «красно-синее». Миралем Пьянич завершает переход в ЦСКА
  • Вернет ли боснийский полузащитник былой блеск своей игре в рядах «армейцев»?
  • 26/09/2024

    • По сути переход можно считать совершенным, однако формализовать трансфер можно будет только в регистрационный период, то есть с 11 января 2025 года», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

    Фукс выступает за «Атлетико Минейро» на правах аренды с декабря 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Милан» «Наполи»?
  • «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Ак Барс» снова забросит много шайб?
  • «Ак Барс» — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Боруссия» проиграет третий матч подряд?
  • «Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.67
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Престон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры