Ташуев: Если Мостовой обратится за стажировкой, то я не откажу

Главный тренер грозненского «Ахмата»заявил, что не против приездав клуб для проведения стажировки.

«Не обсуждали с Мостовым возможную стажировку. У меня журналисты спрашивали про такую возможность, а я сказал, что никаких проблем не вижу. Готов с удовольствием поделиться тем, как мы работаем, но лично с Сашей пока не общались.

Если Саша или кто-то еще захочет к нам подъехать, пообщаться и посмотреть работу — не вопрос. Мы ничего не скрываем, наоборот люблю делиться и сам что-то узнавать. От того же Мостового можно узнать много интересного.

Позвать его? Как я должен сказать: давай приезжай к нам, ха-ха. Если Саша обратиться, то я не откажу», — сказал Ташуев Sport24.

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» начал учиться на тренера в академии РФС с августа 2023 года. Его родной клуб «Спартак» отказал Александру Мостовому в согласованной ранее стажировке.