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    Ташуев: Если Мостовой обратится за стажировкой, то я не откажу

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    Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что не против приезда Александра Мостового в клуб для проведения стажировки.

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    «Не обсуждали с Мостовым возможную стажировку. У меня журналисты спрашивали про такую возможность, а я сказал, что никаких проблем не вижу. Готов с удовольствием поделиться тем, как мы работаем, но лично с Сашей пока не общались.

    Если Саша или кто-то еще захочет к нам подъехать, пообщаться и посмотреть работу — не вопрос. Мы ничего не скрываем, наоборот люблю делиться и сам что-то узнавать. От того же Мостового можно узнать много интересного.

    Позвать его? Как я должен сказать: давай приезжай к нам, ха-ха. Если Саша обратиться, то я не откажу», — сказал Ташуев Sport24.

    Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» начал учиться на тренера в академии РФС с августа 2023 года. Его родной клуб «Спартак» отказал Александру Мостовому в согласованной ранее стажировке.

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