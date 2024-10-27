«Вест Хэм» вырвал победу у «МЮ», а «Кристал Пэлас» был сильнее «Тоттенхэма»

Джаррод Боуэн Фото: globallookpress.com
Лондонский «Вест Хэм» смог в конце матча сломить сопротивление «Манчестер Юнайтед» — 2:1.
На 74-й минуте счет открыл полузащитник молотобойцев Крисенсио Саммервиль с передачи Данни Ингза.
Манкунианцы отыгрались после гола Каземиро на 81-й минуте.
Победу «Вест Хэму» принес на 90+2-й минуте точный удар Джаррода Боуэна с пенальти.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: 1:0 Крисенсио Саммервилл (74'), 1:1 Каземиро (81'), 2:1 Джаррод Боуэн (пенальти) (90 + 2') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос (Жан-Клер Тодибо, 46'), Макс Килман, Эмерсон, Эдсон Альварес, Родригес Гидо (Аарон Крессвел, 90'), Лукас Пакета (Крисенсио Саммервилл, 46'), Карлос Солер (Tomas Soucek, 46'), Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 71'), Джаррод Боуэн Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи (Виктор Линделёф, 84'), Лисандро Мартинес, Маттейс де Лигт, Диогу Далот, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Каземиро, Кристиан Эриксен (Джошуа Зиркзее, 79'), Расмус Хёйлунн, Маркус Рашфорд (Амад Диалло, 59') Предупреждения: Лукас Пакета (25'), Константинос Мавропанос (30'), Маттейс де Лигт (59'), Крисенсио Саммервилл (74'), Эмерсон (90 + 5'), Аарон Крессвел (90 + 6')
«Кристал Пэлас» дома с минимальным счетом одолел «Тоттенхэм» — 1:0.
Единственный мяч на 31-й минуте забил французский нападающий Жан-Филипп Матета, а голевую ему отдал Эберечи Эзе.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас — Тоттенхэм 1:0
Гол: 1:0 Жан-Филипп Матета (31') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Трево Чалоба, Адам Уортон (Даити Камада, 88'), Хефферсон Лерма (Уилл Хьюз, 22'), Эберечи Эзе, Исмаила Сарр (Эдвард Нкетиа, 67'), Жан-Филипп Матета Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Майки Мур (Тимо Вернер, 62'), Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон (Ришарлисон, 62'), Ив Биссума (Родриго Бентанкур, 86'), Деян Кулушевски (Папе Сарр, 62'), Педро Порро, Доминик Соланке Предупреждения: Жан-Филипп Матета (32'), Деян Кулушевски (37'), Даниэль Муньос (41'), Бреннан Джонсон (52'), Максанс Лакруа (61'), Микки ван де Вен (65'), Уилл Хьюз (77'), Ришарлисон (85')