Месси: Хотим сделать «Интер Майами» лучшим в МЛС

Нападающийвысказался о перспективах команды в борьбе за трофеи.

«Надеюсь, мы сможем выиграть Кубок МЛС и взять еще один трофей. Не только для себя лично, но и для клуба, который так много сделал для того, чтобы это произошло.

Это жизненно важно для роста "Интера", особенно с учетом создания состава чемпионского уровня. Мы все знали об этом с самого начала. Было бы здорово выиграть трофей и сохранить энтузиазм вокруг нашего клуба. Мы хотим и дальше помогать "Интеру" расти. Хотим сделать его лучшим в МЛС и, если возможно, одним из лучших в мире.

У нас нет ограничений. Это исходит от наших владельцев. Такова их философия — всегда стремиться к большему. Доказательством тому служит все то, чего они добились до сих пор. Думаю, завоевание трофеев помогает этому процессу. Мы хотим и дальше побеждать и бороться за все, что поставлено на карту. Время покажет, на что способна эта команда», — сказал Месси в интервью, которое было опубликовано на сайте МЛС.

В 2024-м году нападающий провел за «Интер Майами» 23 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 13 голевых передач.