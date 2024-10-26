ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА
    Все новости спорта

    Месси: Хотим сделать «Интер Майами» лучшим в МЛС

    Футбол MLS Интер Майами
    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о перспективах команды в борьбе за трофеи.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Надеюсь, мы сможем выиграть Кубок МЛС и взять еще один трофей. Не только для себя лично, но и для клуба, который так много сделал для того, чтобы это произошло.

    Это жизненно важно для роста "Интера", особенно с учетом создания состава чемпионского уровня. Мы все знали об этом с самого начала. Было бы здорово выиграть трофей и сохранить энтузиазм вокруг нашего клуба. Мы хотим и дальше помогать "Интеру" расти. Хотим сделать его лучшим в МЛС и, если возможно, одним из лучших в мире.

    У нас нет ограничений. Это исходит от наших владельцев. Такова их философия — всегда стремиться к большему. Доказательством тому служит все то, чего они добились до сих пор. Думаю, завоевание трофеев помогает этому процессу. Мы хотим и дальше побеждать и бороться за все, что поставлено на карту. Время покажет, на что способна эта команда», — сказал Месси в интервью, которое было опубликовано на сайте МЛС.

  • Первое впечатление. Луис Суарес и еще 4 претендента на звание Новичка года МЛС
  • Какие игроки оказали наибольшее влияние на свои команды и являются фаворитами на звание Новичка года МЛС в 2024 году
  • 06/10/2024

    • В 2024-м году нападающий провел за «Интер Майами» 23 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 13 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал», Винисиус и Мбаппе разорвут в клочья оборону «Барселоны»?
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.24
    •
  • Сможет ли «Факел» оказать сопротивление армейцам?
  • ЦСКА — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Выйдет ли «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ?
  • «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Магомедов — Феррейра
  • Бои
  • Сегодня в 18:05
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Чимаев — Уиттакер
  • Бои
  • Сегодня в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры