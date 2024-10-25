Сенников: «Локомотив» перед игрой с «Зенитом» вызывает опасения

Экс-защитник московского «Локомотива»прокомментировал предстоящую игру своей бывшей команды против «Зенита».

«Могу сказать, что будет сложно. "Локомотив" делает всё возможное, чтобы переломить то состояние, которое сейчас есть у игроков. Но, честно говоря, матч с "Зенитом" вызывает опасения. До этого была неубедительная победа над "Крыльями Советов".

Однако со "Спартаком" была безупречная и фантастическая игра. Если "Локомотив" покажет такую же игру, то шансы отнять очки у "Зенита" есть. Хотя последние матчи с "Химками" и "Ростовом" не сильно вдохновили, потому что "Локомотив" в последней встрече играл основным составом, а "Ростов" — вторым, и сильного преимущества по игре не было.

Думаю, Галактионов делает всё возможное, чтобы команда сыгралась, почувствовала свой ритм, который задала в начале чемпионата, и попыталась вернуться в игру. Будет сложно, особенно после таких тяжёлых переездов и перелётов», — сказал Сенников «Чемпионату».

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Центральный матч 13-го тура пройдет 27 октября в 19:30 по мск.