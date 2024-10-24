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    Рафинья, Винисиус и другие: известна сборная недели Лиги чемпионов

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    УЕФА объявила сборную прошедшей недели в Лиге чемпионов.

    Рафинья
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    Рафинья

    Сборная недели в Лиге чемпионов:

    Вратарь: Маттиа Перин («Ювентус»);

    Защитники: Мигель Гутьеррес («Жирона»), Исак Хин («Аталанта»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Стефан Ристовски («Динамо Загреб»);

    Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Такуми Минамино («Монако»);

    Нападающие: Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Джон Дюран («Астон Вилла»).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Напомним, что матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов прошли 22 и 23 октября.

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