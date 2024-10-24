Рафинья, Винисиус и другие: известна сборная недели Лиги чемпионов

Сборная недели в Лиге чемпионов:
Вратарь: Маттиа Перин («Ювентус»);
Защитники: Мигель Гутьеррес («Жирона»), Исак Хин («Аталанта»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Стефан Ристовски («Динамо Загреб»);
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Такуми Минамино («Монако»);
Нападающие: Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Джон Дюран («Астон Вилла»).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Напомним, что матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов прошли 22 и 23 октября.