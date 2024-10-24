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    The Sun: Джеррард выбирает время тренировок «Аль-Иттифака» с учетом расписания матчей «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард смотрит каждый матч «Ливерпуля». Об этом сообщает The Sun.

    Стивен Джеррард
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    Стивен Джеррард

    Стало известно, что Джеррард ставит расписание тренировок «Аль-Иттифака», учитывая расписание матчей «Ливерпуля».

    «Тренировки в дни матчей "Ливерпуля"? Я слежу за ними не одним глазом. Все наше расписание составлено с учетом матчей "красных". Игроки точат на меня зуб: иногда мы тренировались в 9 или 10 часов вечера», — цитирует Джеррарда The Sun.

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    • Напомним, что англичанин является воспитанником «Ливерпуля». Джеррард выступал за «мерсисайдцев» с 1998 по 2015 год. Всего полузащитник провел за «Ливерпуль» 710 матчей, забив 186 голов.

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