Стало известно, когда Захарян вернется в состав «Реал Сосьедада»

Полузащитник «Реал Сосьедада»пропустит два ближайших матча команды. Об этом сообщил пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.

В четверг «Реал Сосьедад» сыграет против «Маккаби» (Тель-Авив) в Лиге Европы, а в воскресенье встретится с «Осасуной» в рамках чемпионата Испании.

«Арсен не отправился с командой в Белград (матч с "Маккаби" пройдет в столице Сербии — прим.) — он продолжает тренироваться.

Захаряна могут включить в заявку на матч уже на следующей неделе, когда у команды будет игра Кубка или на матч чемпионата.

Но это только если россиянин будет следовать тому же ритму тренировок», — сказал Мундуате, слова которого передает Sport24.

Напомним, Захарян пропускает начало сезона из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.