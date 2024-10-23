Стало известно, когда Захарян вернется в состав «Реал Сосьедада»

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
В четверг «Реал Сосьедад» сыграет против «Маккаби» (Тель-Авив) в Лиге Европы, а в воскресенье встретится с «Осасуной» в рамках чемпионата Испании.
«Арсен не отправился с командой в Белград (матч с "Маккаби" пройдет в столице Сербии — прим.) — он продолжает тренироваться.
Захаряна могут включить в заявку на матч уже на следующей неделе, когда у команды будет игра Кубка или на матч чемпионата.
Но это только если россиянин будет следовать тому же ритму тренировок», — сказал Мундуате, слова которого передает Sport24.
Напомним, Захарян пропускает начало сезона из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.