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    Стало известно, когда Захарян вернется в состав «Реал Сосьедада»

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян пропустит два ближайших матча команды. Об этом сообщил пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    В четверг «Реал Сосьедад» сыграет против «Маккаби» (Тель-Авив) в Лиге Европы, а в воскресенье встретится с «Осасуной» в рамках чемпионата Испании.

    «Арсен не отправился с командой в Белград (матч с "Маккаби" пройдет в столице Сербии — прим.) — он продолжает тренироваться.

    Захаряна могут включить в заявку на матч уже на следующей неделе, когда у команды будет игра Кубка или на матч чемпионата.

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    • Но это только если россиянин будет следовать тому же ритму тренировок», — сказал Мундуате, слова которого передает Sport24.

    Напомним, Захарян пропускает начало сезона из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.

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