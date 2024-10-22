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    Серия А. Миланские клубы в погоне за неаполитанцами

    Итоги 8-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Эмполи» — «Наполи»
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    «Эмполи» — «Наполи»
    Экс-чемпион Италии «Наполи» продолжает лидировать в Серии А. За неаполитанским коллективом стараются не отступат «Ювентус», «Интер» и «Милан». «Монца» покинула зону вылета, её место в итальянском чемпионате заняло «Лечче».

    Изменения в турнирной таблице

    В верхней части турнирной таблицы произошли несколько изменений: на две строчки вверх поднялся, который занимает 4 место.Скачок вперед совершила «Фиорентина» — с 11 на 5.

    Улучшила турнирное положение «Аталанта», которая поднялась с 8 на 6 позицию. А вот «Лацио» потерял 3 строчки и теперь занимает 7 место в итальянской Серии А.

    Вниз опустилось «Удинезе», теперь команда занимает на 5, а 8 место в чемпионате Италии. Со знаком минус 8 тур первенства прошёл для следующих команд: «Торино» скатилось с 7 на 9 сточку, «Рома» — с 9 на 10, «Эмполи» — с 10 на 11, «Верона» — с 12 на 13, «Парма» — с 15 на 17.

    Календарь и таблица Серии А

    Улучшила турнирное положение «Болонья», которая поднялась на 12 место в чемпионате Италии, а также «Кальяри», расположившись на 15 строчке.

    Зону вылета покинула «Монца», заняв 16 место, в группу аутсайдеров опустилось «Лечче», расположившись на 19 позиции.

    Счёт — 1:0

    Лидеры итальянского чемпионата синхронно выиграли свои матчи в 8 туре. Лидер «Наполи» добился победы в матче против «Эмполи» (1:0). Единственный и победный гол в составе адзурри на 63 минуте забил Хвича Кварацхелия, реализовав пенальти. После победы «Наполи» набрал 19 очков и остался на первой строчке Серии А.

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    • На второй строчке чемпионата расположился «Интер», у которого в активе 17 баллов. «Нерадзурри» с минимальным счётом обыграли «Рому» (1:0). В составе миланского клуб голом отметился Лаутаро Мартинес. «Рома» в свою очередь осталась на 8 строчке с активом в 10 пунктов.

    На третьем месте идёт «Ювентус», который аккумулировал 16 баллов. Туринцы выиграли у «Лацио» со счётом 1:0. В матче был зафиксирован автогол в исполнении Марио Хила, который был оформлен на 85-й минуте встречи. На 7 позиции в Серии А расположился «Лацио», набрав 13 баллов.

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    В топ-4 итальянской Серии А входит «Милан», у которого 14 пунктов. «Россонери» на Сан-Сиро выиграли у «Удинезе» (1:0). Победны гол в составе миланского коллектива забил Сэмюэл Чуквуэзе.

    Тур № 9

    Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 25 по 27 октября.

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    В субботу, 26 октября свой матч проведёт лидер Серии А: «Наполи» примет на своём поле «Лечче». «Милан» отправится в гости к «Болонье».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    В центрльном матче 9 тура сразятся «Интер» и «Ювентус»: игра запланирована на воскресенье, 27 октября. В параллельной встрече сойдутся «Фиорентина» и «Рома».

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