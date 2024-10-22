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    ЦСКА минимально победил «Ахмат» в Кубке России

    ЦСКА — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче шестого тура Кубка России московский ЦСКА в родных стенах победил грозненский «Ахмат» со счетом 1:0.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    Единственным голом отметился форвард Секу Койта, которому ассистировал Миралем Пьянич.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    ЦСКА — Ахмат 1:0
    Гол: 1:0 Секу Койта (34') ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Мойзес, Илья Агапов, Матвей Лукин, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Адольфо Гайч, Сауль Гуарирапа, Секу Койта, Pjanic M. Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Антон Швец, Лукас Ловат, Светослав Ковачев, Камило, Максим Самородов, Амин Талал, Мауро Луна Диале Предупреждения: Антон Швец (24'), Кристиян Бистрович (43'), Секу Койта (49'), Саша Зделар (88')

    ЦСКА с 14 очками выиграл группу С. На счету «Ахмата» 9 очков и 2-я позиция.

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