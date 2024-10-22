ЦСКА — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

Миралем Пьянич Фото: globallookpress.com
Единственным голом отметился форвард Секу Койта, которому ассистировал Миралем Пьянич.
Футбол. Россия. Кубок. Группа C
ЦСКА — Ахмат 1:0
Гол: 1:0 Секу Койта (34') ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Мойзес, Илья Агапов, Матвей Лукин, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Адольфо Гайч, Сауль Гуарирапа, Секу Койта, Pjanic M. Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Антон Швец, Лукас Ловат, Светослав Ковачев, Камило, Максим Самородов, Амин Талал, Мауро Луна Диале Предупреждения: Антон Швец (24'), Кристиян Бистрович (43'), Секу Койта (49'), Саша Зделар (88')
ЦСКА с 14 очками выиграл группу С. На счету «Ахмата» 9 очков и 2-я позиция.