ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Защитник «Барселоны» Иньиго МартинесРабота над ошибками. Поражение от «Баварии» может оставить «Барсу» без Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Арсенал» одолел «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

    «Арсенал» — «Шахтер»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Арсенал Футбол Украины Шахтер Донецк
    «Арсенал» на своем поле одержал победу над «Шахтером» (1:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Микель Мерино — игрок «Арсенала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Мерино — игрок «Арсенала»

    На 29-й минуте голкипер украинской команды Дмитрий Ризнык оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Арсенал Лондон — Шахтёр Д 1:0
    Гол: 1:0 Дмитрий Ризнык (автогол) (29') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт (Микель Мерино, 46'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Майлс Льюис-Скелли, 72'), Деклан Райс, Томас Парти, Кай Хаверц, Габриэл Жезус (Рахим Стерлинг, 68'), Леандро Троссард (Жоржиньо, 87'), Габриэл Мартинелли Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (Marlon Gomez Claudino, 87'), Александр Зубков (Педриньо, 64'), Дмитрий Игоревич Крыськив, Педриньо, Даниил Сикан (Кевин, 63'), Эгиналдо (Лассина Траоре, 84') Предупреждения: Бен Уайт (34'), Габриэл Мартинелли (84'), Педро Энрике (90 + 6')

    После этого матча «Арсенал» занимает 5-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 7-ю очками в активе. «Шахтер» — на 29-й позиции (1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок порадует высокой результативностью
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Ливерпуль» быстро обуздает «быков»
  • «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Калгари» справится на домашнем льду с нестабильным «Питтсбургом»
  • «Калгари» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры