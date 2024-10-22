«Арсенал» — «Шахтер»: счет матча 1:0, обзор голов

на своем поле одержал победу над(1:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

На 29-й минуте голкипер украинской команды Дмитрий Ризнык оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Арсенал Лондон — Шахтёр Д 1:0 Гол: 1:0 Дмитрий Ризнык (автогол) (29') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт (Микель Мерино, 46'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Майлс Льюис-Скелли, 72'), Деклан Райс, Томас Парти, Кай Хаверц, Габриэл Жезус (Рахим Стерлинг, 68'), Леандро Троссард (Жоржиньо, 87'), Габриэл Мартинелли Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (Marlon Gomez Claudino, 87'), Александр Зубков (Педриньо, 64'), Дмитрий Игоревич Крыськив, Педриньо, Даниил Сикан (Кевин, 63'), Эгиналдо (Лассина Траоре, 84') Предупреждения: Бен Уайт (34'), Габриэл Мартинелли (84'), Педро Энрике (90 + 6')

После этого матча «Арсенал» занимает 5-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 7-ю очками в активе. «Шахтер» — на 29-й позиции (1).