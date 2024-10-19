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    Бавария — Штутгарт. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (19.10.2024)

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    В 19:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Бавария» — «Штутгарт».

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    Составы команд:

    «Бавария»: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Александар Павлович, Майкл Олисе, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Гарри Кейн.

    «Штутгарт»: Дениз Ундав, Эрмедин Демирович, Рамон Хендрикс, Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Фабиан Ридер, Джейми Левелинг, Юлиан Хабот, Йоша Вагноман, Антони Руо, Александр Нюбель.

    Предыдущий матч соперников: «Штутгарт» — «Бавария» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Штутгарт». Коэффициент ставки — 2.54.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бавария» со счетом 3:1.

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