Составы команд:
«Бавария»: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Александар Павлович, Майкл Олисе, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Гарри Кейн.
«Штутгарт»: Дениз Ундав, Эрмедин Демирович, Рамон Хендрикс, Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Фабиан Ридер, Джейми Левелинг, Юлиан Хабот, Йоша Вагноман, Антони Руо, Александр Нюбель.
Предыдущий матч соперников: «Штутгарт» — «Бавария» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Штутгарт». Коэффициент ставки — 2.54.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бавария» со счетом 3:1.
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