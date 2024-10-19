«Бавария» сыграет на своем поле против «Штутгарта» в седьмом туре чемпионата Германии. Матч пройдет 19 октября в Мюнхене, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария»— «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиги, набрав в шести турах 14 очков. При этом Рекордмайстер опережает «Лейпциг» только по дополнительным показателям.

Последние матчи: перед международной паузой «Бавария» выдала серию из трех матчей без побед.

В конце сентября мюнхенский клуб сыграл вничью с «Байером» (1:1). Еще через несколько дней «Бавария» уступила на поле «Астон Виллы» (0:1) в рамках Лиги чемпионов. Ну а потом была ничья с «Айнтрахтом» (3:3) — соперник забил третий мяч буквально за пару минут до финального свистка.

Не сыграют: точно не сыграют Саша Боэ, Йосип Станишич и Хироки Ито. Кроме того, под вопросом участие Джамала Мусиалы.

Состояние команды: «Бавария» буквально очаровала всех своей мощной игрой в первых матчах, в которых забила больше 20 мячей. Однако вскоре стало ясно, что у команды Венсана Компани пока тоже хватает проблем.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Уязвимые места «Баварии» хорошо подсветили «Астон Вилла» и «Айнтрахт», заодно показав остальным командам, как надо играть против столь опасного соперника.

В общем, против сильных команд у «Баварии», похоже, будут такие же трудности, как и в прошлом сезоне. Во всяком случае первую серьезную проверку Компани провалил.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» набрал девять очков в шести матчах и занимает восьмое место в таблице Бундеслиги.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Последние матчи: «швабы» перед паузой на матчи сборных выдали серию из трех ничьих.

«Штутгарт» сыграл вничью с «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом» в рамках Бундеслиги и с пражской «Спартой» в Лиге чемпионов.

Но также не будем забывать про разгромную победу над дортмундской «Боруссией» (5:1). Команда Себастьяна Хенесса просто смяла одного из главных конкурентов за место в топ-5.

Не сыграют: предстоящий матч пропустит один из лидеров «Штутгарта» Крис Фюрих.

Состояние команды: несмотря на то, что «Штутгарт» пока не так часто радует своих болельщиков победами, надо признать, что по игре к нему не может быть претензий.

Достаточно вспомнить встречу «Штутгарта» с мадридским «Реалом». «Швабы» хоть и проиграли на «Бернабеу», все равно сумели очаровать своим футболом. Яркая победа над «Боруссией» вскоре после визита в Мадрид не стала большим сюрпризом.

Статистика для ставок

Во всех предыдущих матчах текущего сезона Бундеслиги с участием «Штутгарта» сыграла ставка на «обе забьют»

Только в одном из шести предыдущих матчей Бундеслиги с участием «Штутгарта» не зашла ставка на «тотал больше 3,5»

«Бавария» забила 20 мячей в шести турах Бундеслиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Штутгарта» — за 7.40.

Прогноз: «Штутгарту» будет легко в психологическом плане — гости вряд ли боятся проиграть в Мюнхене. Скорее всего, команда Хенесса даст серьезный бой главному претенденту на титул.

Но дело не только в настрое, «швабы» действительно демонстрируют весьма интенсивный и привлекательный футбол. «Баварии» тоже будет нелегко.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.14.

Прогноз: ну и рискнем предположить, что главное шоу начнется после перерыва.

Ставка: обе команды забьют во втором тайме за 2.54.