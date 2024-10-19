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    «Бавария» потеряет очки в матче со «Штутгартом»?

    Бавария— Штутгарт: прогноз и ставка (коэффициент 2.54) на футбол. 19/10/2024 в 19:30

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    Прогноз и ставки на «Бавария»— «Штутгарт»
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    Гарри Кейн
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Штутгарта» в седьмом туре чемпионата Германии. Матч пройдет 19 октября в Мюнхене, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария»— «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Октября 2024 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
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    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиги, набрав в шести турах 14 очков. При этом Рекордмайстер опережает «Лейпциг» только по дополнительным показателям.

    Последние матчи: перед международной паузой «Бавария» выдала серию из трех матчей без побед.

    Бавария — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    В конце сентября мюнхенский клуб сыграл вничью с «Байером» (1:1). Еще через несколько дней «Бавария» уступила на поле «Астон Виллы» (0:1) в рамках Лиги чемпионов. Ну а потом была ничья с «Айнтрахтом» (3:3) — соперник забил третий мяч буквально за пару минут до финального свистка.

    Не сыграют: точно не сыграют Саша Боэ, Йосип Станишич и Хироки Ито. Кроме того, под вопросом участие Джамала Мусиалы.

    Состояние команды: «Бавария» буквально очаровала всех своей мощной игрой в первых матчах, в которых забила больше 20 мячей. Однако вскоре стало ясно, что у команды Венсана Компани пока тоже хватает проблем.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Уязвимые места «Баварии» хорошо подсветили «Астон Вилла» и «Айнтрахт», заодно показав остальным командам, как надо играть против столь опасного соперника.

    В общем, против сильных команд у «Баварии», похоже, будут такие же трудности, как и в прошлом сезоне. Во всяком случае первую серьезную проверку Компани провалил.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» набрал девять очков в шести матчах и занимает восьмое место в таблице Бундеслиги.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Последние матчи: «швабы» перед паузой на матчи сборных выдали серию из трех ничьих.

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  • Вчера

    • «Штутгарт» сыграл вничью с «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом» в рамках Бундеслиги и с пражской «Спартой» в Лиге чемпионов.

    Но также не будем забывать про разгромную победу над дортмундской «Боруссией» (5:1). Команда Себастьяна Хенесса просто смяла одного из главных конкурентов за место в топ-5.

    Не сыграют: предстоящий матч пропустит один из лидеров «Штутгарта» Крис Фюрих.

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    Состояние команды: несмотря на то, что «Штутгарт» пока не так часто радует своих болельщиков победами, надо признать, что по игре к нему не может быть претензий.

    Достаточно вспомнить встречу «Штутгарта» с мадридским «Реалом». «Швабы» хоть и проиграли на «Бернабеу», все равно сумели очаровать своим футболом. Яркая победа над «Боруссией» вскоре после визита в Мадрид не стала большим сюрпризом.

    Статистика для ставок

    • Во всех предыдущих матчах текущего сезона Бундеслиги с участием «Штутгарта» сыграла ставка на «обе забьют»

    • Только в одном из шести предыдущих матчей Бундеслиги с участием «Штутгарта» не зашла ставка на «тотал больше 3,5»

    • «Бавария» забила 20 мячей в шести турах Бундеслиги

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Штутгарта» — за 7.40.

    Прогноз: «Штутгарту» будет легко в психологическом плане — гости вряд ли боятся проиграть в Мюнхене. Скорее всего, команда Хенесса даст серьезный бой главному претенденту на титул.

    Но дело не только в настрое, «швабы» действительно демонстрируют весьма интенсивный и привлекательный футбол. «Баварии» тоже будет нелегко.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.14.

    Прогноз: ну и рискнем предположить, что главное шоу начнется после перерыва.

    Ставка: обе команды забьют во втором тайме за 2.54.

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    «Бавария»— «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» потеряет очки в матче со «Штутгартом»?
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