Бавария
Штутгарт
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиги, набрав в шести турах 14 очков. При этом Рекордмайстер опережает «Лейпциг» только по дополнительным показателям.
Последние матчи: перед международной паузой «Бавария» выдала серию из трех матчей без побед.
Бавария — Штутгарт: коэффициенты букмекеров
В конце сентября мюнхенский клуб сыграл вничью с «Байером» (1:1). Еще через несколько дней «Бавария» уступила на поле «Астон Виллы» (0:1) в рамках Лиги чемпионов. Ну а потом была ничья с «Айнтрахтом» (3:3) — соперник забил третий мяч буквально за пару минут до финального свистка.
Не сыграют: точно не сыграют Саша Боэ, Йосип Станишич и Хироки Ито. Кроме того, под вопросом участие Джамала Мусиалы.
Состояние команды: «Бавария» буквально очаровала всех своей мощной игрой в первых матчах, в которых забила больше 20 мячей. Однако вскоре стало ясно, что у команды Венсана Компани пока тоже хватает проблем.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Уязвимые места «Баварии» хорошо подсветили «Астон Вилла» и «Айнтрахт», заодно показав остальным командам, как надо играть против столь опасного соперника.
В общем, против сильных команд у «Баварии», похоже, будут такие же трудности, как и в прошлом сезоне. Во всяком случае первую серьезную проверку Компани провалил.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» набрал девять очков в шести матчах и занимает восьмое место в таблице Бундеслиги.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Последние матчи: «швабы» перед паузой на матчи сборных выдали серию из трех ничьих.
«Штутгарт» сыграл вничью с «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом» в рамках Бундеслиги и с пражской «Спартой» в Лиге чемпионов.
Но также не будем забывать про разгромную победу над дортмундской «Боруссией» (5:1). Команда Себастьяна Хенесса просто смяла одного из главных конкурентов за место в топ-5.
Не сыграют: предстоящий матч пропустит один из лидеров «Штутгарта» Крис Фюрих.
Состояние команды: несмотря на то, что «Штутгарт» пока не так часто радует своих болельщиков победами, надо признать, что по игре к нему не может быть претензий.
Достаточно вспомнить встречу «Штутгарта» с мадридским «Реалом». «Швабы» хоть и проиграли на «Бернабеу», все равно сумели очаровать своим футболом. Яркая победа над «Боруссией» вскоре после визита в Мадрид не стала большим сюрпризом.
Статистика для ставок
- Во всех предыдущих матчах текущего сезона Бундеслиги с участием «Штутгарта» сыграла ставка на «обе забьют»
- Только в одном из шести предыдущих матчей Бундеслиги с участием «Штутгарта» не зашла ставка на «тотал больше 3,5»
- «Бавария» забила 20 мячей в шести турах Бундеслиги
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Штутгарта» — за 7.40.
Прогноз: «Штутгарту» будет легко в психологическом плане — гости вряд ли боятся проиграть в Мюнхене. Скорее всего, команда Хенесса даст серьезный бой главному претенденту на титул.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Но дело не только в настрое, «швабы» действительно демонстрируют весьма интенсивный и привлекательный футбол. «Баварии» тоже будет нелегко.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.14.
Прогноз: ну и рискнем предположить, что главное шоу начнется после перерыва.
Ставка: обе команды забьют во втором тайме за 2.54.