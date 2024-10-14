Старт Суперлиги может состояться в сентябре 2025 года

В сентябре 2025 года может стартовать, сообщает издание AS со ссылкой на свои источники.

Первый раз идея такого турнира была реализована в 2021 году, но потом быстро свернута из-за возмущения болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Планировалось, что в Суперлиге (аналоге Лиги чемпионов) примут участие 64 сильнейших европейских клуба, в том числе и несколько российских, а трансляции будут вестись бесплатно.

Сейчас в новом турнире уже изъявили желание принять участие мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Марсель», ПСВ и ряд других клубов.

Генеральный директор дочерней компании Суперлиги Бернд Райхарт сообщил, что они намерены начать планомерные шаги для запуска соревнования, так как новый формат Лиги чемпионов не оправдал ожиданий УЕФА.