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    Старт Суперлиги может состояться в сентябре 2025 года

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    В сентябре 2025 года может стартовать футбольная Суперлига, сообщает издание AS со ссылкой на свои источники.

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    Первый раз идея такого турнира была реализована в 2021 году, но потом быстро свернута из-за возмущения болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

    Планировалось, что в Суперлиге (аналоге Лиги чемпионов) примут участие 64 сильнейших европейских клуба, в том числе и несколько российских, а трансляции будут вестись бесплатно.

    Сейчас в новом турнире уже изъявили желание принять участие мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Марсель», ПСВ и ряд других клубов.

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