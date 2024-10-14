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    Мостовой сравнил главных тренеров Карпина и Черчесова

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнил работу с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и наставником сборной Казахстана Станиславом Черчесовым.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Это две очень сильные, харизматичные личности со своим подходом. Они оба уверены в себе, в том, что они делают. Совершенно разные команды.

    Георгиевич очень сильно отличается от всех тренеров в том плане, что нужно выходить из обороны через пас. Он пожёстче именно в плане профессиональной дисциплины», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

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    • Напомним, что Черчесов возглавил сборную Казахстана, а Карпин является действующим наставником сборной России. Главный тренер национальной команды совмещает должность с работой в «Ростове».

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