Мостовой сравнил главных тренеров Карпина и Черчесова

Полузащитниксравнил работу с главным тренером сборнойи наставником сборной

«Это две очень сильные, харизматичные личности со своим подходом. Они оба уверены в себе, в том, что они делают. Совершенно разные команды.

Георгиевич очень сильно отличается от всех тренеров в том плане, что нужно выходить из обороны через пас. Он пожёстче именно в плане профессиональной дисциплины», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Черчесов возглавил сборную Казахстана, а Карпин является действующим наставником сборной России. Главный тренер национальной команды совмещает должность с работой в «Ростове».