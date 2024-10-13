Мерино: У Испании был трудный матч с Данией

Микель Мерино Фото: globallookpress.com
«Вы могли понять, почему Дания возглавляла эту группу. Сегодня был очень трудный матч для нас; мы можем быть довольны тремя очками. Всегда тяжело играть против компактных команд с пятью игроками в обороне.
Мы создали один или два больших момента. Надо было сохранять спокойствие, не падать духом. Мы продолжали плести комбинации, искать свободные зоны. Плюс нам приходилось следить за их контратаками», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерино.
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Сборная Испании с 7 очками лидирует в группе. Дания (6) находится на 2-м месте.