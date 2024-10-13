Мерино: У Испании был трудный матч с Данией

Хавбек сборной Испаниивысказался о тяжелой победе над Данией в матче Лиги наций. Испанцы одолели соперника со счетом 1:0.

«Вы могли понять, почему Дания возглавляла эту группу. Сегодня был очень трудный матч для нас; мы можем быть довольны тремя очками. Всегда тяжело играть против компактных команд с пятью игроками в обороне.

Мы создали один или два больших момента. Надо было сохранять спокойствие, не падать духом. Мы продолжали плести комбинации, искать свободные зоны. Плюс нам приходилось следить за их контратаками», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерино.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Сборная Испании с 7 очками лидирует в группе. Дания (6) находится на 2-м месте.