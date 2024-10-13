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    Грилиш: Мы могли бы забить больше, но временами было сложно

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    Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш поделился мнением о победе своей команды в матче группового этапа Лиги наций с Финляндией (3:1).

    Джек Грилиш — игрок сборной Англии
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    Джек Грилиш — игрок сборной Англии

    «Мы могли бы забить больше, но временами было сложно. Гол стал результатом того, что тренер дал нам достаточно свободы в игре. Я тренировался с Эйнджелом Гомесом и знаю, что он отличный игрок. Празднование гола было посвящено моей маленькой дочери.

    Я пошутил перед штрафным Трента: "Забьешь, я дам тебе 500 фунтов", и он положил прямо в девятку. Что бы ни происходило с тренером сборной Англии, люди всегда будут говорить негативные вещи.

    Раньше все требовали, чтобы играли только атакующие игроки, и это не сработало. Я не понимаю, так бывает в играх. Я люблю приезжать сюда, у нас топ-тренер, и мне нравится играть за него», — сказал Грилиш BBC.

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