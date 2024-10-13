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    Сборная Англии одержала победу над Финляндией в матче Лиги наций

    Финляндия — Англия: счет матча 1:3, обзор голов

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    Англия обыграла Финляндию (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе английской сборной голы записали на свой счет Джек Грилиш на 18-й минуте, Трент Александер-Арнольд на 74-й минуте и Деклан Райс на 84-й минуте.

    Единственный гол у Финляндии забил Артту Хосконен на 87-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B2
    Финляндия — Англия 1:3
    Голы: 0:1 Джек Грилиш (18'), 0:2 Трент Александер-Арнольд (74'), 0:3 Деклан Райс (84'), 1:3 Артту Хосконен (87')

    После этого матча Англия занимает 2-е место в своей группе с 9-ю очками в активе. Финляндия — на последней 4-й позиции без набранных очков.

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