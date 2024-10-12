«Уфа» — «Черноморец»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 14-го тура Первой лиги по футболу новороссийскийв гостях разгромилсо счетом 3:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Роман Акбашев недавно перешел в «Черноморец». Фото: 1fnl.ru

На 23-й минуте счет открыл Роман Акбашев. Через три минуты хозяева остались в меньшинстве после удаления Владислава Адаева.

За три минуты до перерыва второй мяч забил Даниил Гурченко. На 70-й минуте дубль оформил Роман Акбашев. Это его первые голы за новороссийский клуб.

Календарь и таблица ФНЛ

Футбол. Россия. Первая лига Уфа — Черноморец 0:3 Голы: 0:1 Роман Акбашев (23'), 0:2 Даниил Гурченко (42'), 0:3 Роман Акбашев (70') Уфа: Алексей Чернов, Арсен Адамов, Артём Гуренко, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Дмитрий Стоцкий, Владислав Адаев, Шамиль Исаев, Владислав Ложкин, Pasevich R. Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Роман Акбашев, Иван Енин, Руслан Фищенко, Егор Иванов, Валерий Кичин, Даниил Гурченко, Мераби Уридия Предупреждения: Шамиль Исаев (9'), Расул Гыстаров (85') Удаление: Владислав Адаев (26')

После этой победы «Черноморец» поднялся на второе место с 23 очками. «Уфа» в зоне вылета с 11 очками.