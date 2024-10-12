ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКлубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • 14:15
    • Соболенко победила Гауфф в полуфинале «Мастерса» в Ухане
  • 13:30
    • Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
  • 13:56
    • «Уфа» уступила с разгромным счетом «Черноморцу»
    Все новости спорта

    «Уфа» уступила с разгромным счетом «Черноморцу»

    «Уфа» — «Черноморец»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Уфа Черноморец
    В матче 14-го тура Первой лиги по футболу новороссийский «Черноморец» в гостях разгромил «Уфу» со счетом 3:0.

    Роман Акбашев недавно перешел в «Черноморец».
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Акбашев недавно перешел в «Черноморец».

    На 23-й минуте счет открыл Роман Акбашев. Через три минуты хозяева остались в меньшинстве после удаления Владислава Адаева.

    За три минуты до перерыва второй мяч забил Даниил Гурченко. На 70-й минуте дубль оформил Роман Акбашев. Это его первые голы за новороссийский клуб.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Уфа — Черноморец 0:3
    Голы: 0:1 Роман Акбашев (23'), 0:2 Даниил Гурченко (42'), 0:3 Роман Акбашев (70') Уфа: Алексей Чернов, Арсен Адамов, Артём Гуренко, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Дмитрий Стоцкий, Владислав Адаев, Шамиль Исаев, Владислав Ложкин, Pasevich R. Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Роман Акбашев, Иван Енин, Руслан Фищенко, Егор Иванов, Валерий Кичин, Даниил Гурченко, Мераби Уридия Предупреждения: Шамиль Исаев (9'), Расул Гыстаров (85') Удаление: Владислав Адаев (26')

    После этой победы «Черноморец» поднялся на второе место с 23 очками. «Уфа» в зоне вылета с 11 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бивол или Бетербиев — кто станет абсолютным чемпионом?
  • Бивол — Бетербиев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Испания остановит Данию?!
  • Испания — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Португалия продолжит свою победную серию в Лиге наций?
  • Польша — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бивол — Бетербиев
  • Бои
  • Завтра в 00:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Беларусь — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Алания — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры