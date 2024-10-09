Кварацхелия: Мы сделаем все, чтобы осуществить нашу мечту сыграть на чемпионате мира

Хавбеквысказался о своем выступлении в сборной Грузии.

«Я хочу быть полезен своей стране. Учитывая то, что я делаю сегодня, я считаю, что это помогает Грузии, а Грузия помогает мне. Я безмерно горжусь тем, что я грузин.

Я благодарю Бога за то, что родился в Грузии и являюсь сыном этой исторической страны. Я всегда буду делать все возможное, чтобы страна мной гордилась, независимо от того, что будет дальше.

В последние несколько месяцев мы показали, что Грузия способна на многое. Мы сделаем все, чтобы осуществить нашу мечту сыграть на чемпионате мира. Мы считаем, что можем туда попасть, и это самое главное. У нас есть опыт и характер, чтобы воплотить эту мечту в реальность», — цитирует Кварацхелию журналист Альфредо Педулла.