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    Кварацхелия: Мы сделаем все, чтобы осуществить нашу мечту сыграть на чемпионате мира

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Грузии
    Хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о своем выступлении в сборной Грузии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Я хочу быть полезен своей стране. Учитывая то, что я делаю сегодня, я считаю, что это помогает Грузии, а Грузия помогает мне. Я безмерно горжусь тем, что я грузин.

    Я благодарю Бога за то, что родился в Грузии и являюсь сыном этой исторической страны. Я всегда буду делать все возможное, чтобы страна мной гордилась, независимо от того, что будет дальше.

    В последние несколько месяцев мы показали, что Грузия способна на многое. Мы сделаем все, чтобы осуществить нашу мечту сыграть на чемпионате мира. Мы считаем, что можем туда попасть, и это самое главное. У нас есть опыт и характер, чтобы воплотить эту мечту в реальность», — цитирует Кварацхелию журналист Альфредо Педулла.

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