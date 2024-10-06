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    «Ювентус» упустил победу над «Кальяри»

    «Ювентус» — «Кальяри»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Кальяри
    «Ювентус» дома сыграл вничью с «Кальяри» в матче 7-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    У хозяев гол забил Душан Влахович. Гости ушли от поражения на 88-й минуте. Ворота туринской команды поразил Рэзван Марин.

    На 89-й минуте «Ювентус» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Франсишку Консейсау.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Кальяри 1:1
    Голы: 1:0 Душан Влахович (пенальти) (15'), 1:1 Рэзван Марин (пенальти) (88') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Николо Савона (Данило, 70'), Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Андреа Камбьязо, Хефрен Тюрам (Дуглас Луис, 62'), Мануэль Локателли (Уэстон Маккенни, 62'), Теун Коопмейнерс (Николо Фаджоли, 46'), Шику Консейсау, Душан Влахович, Samuel Mbangula (Кенан Йылдыз, 78') Кальяри: Симоне Скуффет, Томмазо Ауджелло (Зиту Лувумбу, 57'), Надир Цортеа (Кингстон Мутандва, 76'), Адам Оберт, Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Габриэле Цаппа, Николас Виола (Джанлука Гаэтано, 57'), Антуан Макумбу (Рэзван Марин, 65'), Мишель Адопо (Алессандро Дейола, 77'), Роберто Пикколи Предупреждения: Хефрен Тюрам (33'), Николо Савона (56'), Шику Консейсау (75'), Андреа Камбьязо (84'), Йерри Мина (88'), Шику Консейсау (89'), Алессандро Дейола (90 + 7')

    «Ювентус» набрал 13 очков и идет 3-м в таблице.

    Календарь и таблица Серии А

    «Кальяри» (6) вышел на 15-ю позицию.

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