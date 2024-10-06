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    Биджиев: Не могу сказать, что удовлетворены результатом на 100%

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    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о матче против «Факела» (1:1).

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Не могу сказать, что удовлетворены результатом на 100%. Нужно было забивать моменты, которые у нас были, доводить матч до победы. Потом соперник перешел на длинную доставку мяча, выпустил второго нападающего. Давление было со стороны "Факела", но мы обязаны были забивать гол перед тем, как мы пропустили. У нас был острый момент. Конечно, ребята проявили характер, бились до последней минуты, но с другой стороны, неприятный осадок, что не выиграли.

    Большее влияние оказало то, что нам пришлось вынужденно менять своего игрока в начале игры. Это была большая проблема для нас», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» с 7 очками поднялся на 14-е место в РПЛ. «Динамо» с 11 баллами вышло на 11-ю строчку в турнирной таблице.

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