Павлюченко: Если Дзюба обижен на «Зенит», то точно может забить

Экс-футболист сборной Россиивысказался о предстоящем матчев Кубке России.

«Дзюба? Если он обижен на "Зенит", то точно может забить. Конечно, он хочет забить и доказать руководству, тому же Семаку. Но будет очень тяжело, потому что они в Питере играют. Даже если "Зенит" будет играть вторым составом, наверное, у "Акрона" будет мало шансов.

Да, первые минуты будут биться, но, думаю, эта игра будет до гола. "Зенит" — такая команда, если ведет, то может и два, и четыре забить. Тяжело будет тому же Дзюбе. Если "Акрон" один — два момента создаст, то Артем забьет, если сможет. Если он забьет, то буду рад — пусть забивает человек. Сейчас Артем набрал форму и на ходу», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Начало матча запланировано на 21:15 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.