Примера. «Атлетико» встретится с «Реалом», «Осасуна» примет «Барселону», «Атлетик» — «Севилья»

Матчи 8-го тура испанской Примеры пройдут с 27 по 30 сентября

«Вальядолид» — «Мальорка» 1:2

«Мальорка» одержала победу над «Вальядолидом» (2:1) в матче 8-го тура испанской Примеры.

В составе гостей голы забили Кайл Ларин на 59-й минуте и Валери на 83-й минуте.

У «Вальядолидом» единственный гол записал на свой счет Иван Санчес на 90+4-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Мальорка 1:2 Голы: 0:1 Кайл Ларин (59'), 0:2 Валери Фернандес (83'), 1:2 Иван Санчес (90 + 4') Предупреждения: Кике Перес (21'), Мануэль Морланес (26'), Саму Кошта (68'), Abdulay Juma Bah (75'), Эрай Джёмерт (85')

После этого матча «Мальорка» занимает 4-е место в таблице Примеры с 14-ю очками в активе. «Вальядолид» — на 18-й позиции (5).

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