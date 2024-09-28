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    Примера. «Атлетико» встретится с «Реалом», «Осасуна» примет «Барселону», «Атлетик» — «Севилья»

    Обзор матчей 8-го тура испанской Примеры

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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
    Матчи 8-го тура испанской Примеры пройдут с 27 по 30 сентября

    «Вальядолид» — «Мальорка» 1:2

    «Мальорка» одержала победу над «Вальядолидом» (2:1) в матче 8-го тура испанской Примеры.

    В составе гостей голы забили Кайл Ларин на 59-й минуте и Валери на 83-й минуте.

    У «Вальядолидом» единственный гол записал на свой счет Иван Санчес на 90+4-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Мальорка 1:2
    Голы: 0:1 Кайл Ларин (59'), 0:2 Валери Фернандес (83'), 1:2 Иван Санчес (90 + 4') Предупреждения: Кике Перес (21'), Мануэль Морланес (26'), Саму Кошта (68'), Abdulay Juma Bah (75'), Эрай Джёмерт (85')

    После этого матча «Мальорка» занимает 4-е место в таблице Примеры с 14-ю очками в активе. «Вальядолид» — на 18-й позиции (5).

    «Хетафе» — «Алавес»

    28 сентября, суббота, 15:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Леганес»

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    «Реал Сосьедад» — «Валенсия»

    28 сентября, суббота, 19:30 мск

    «Осасуна» — «Барселона»

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    «Бетис» — «Эспаньол»

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    «Атлетико» — «Реал»

    29 сентября, воскресенье, 22:00 мск

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    «Вильярреал» — «Лас-Пальмас»

    30 сентября, понедельник, 22:00 мск

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