Терехин: «Локомотив» стал базовым клубом для сборной

Экс-игрок «Локомотива» и московского «Динамо»считает, что железнодорожники уже являются базовым клубом для сборной России.

«В состав сборной России попали восемь футболистов из "Локомотива". О чем это говорит?

"Локомотив" теперь базовый клуб сборной. Футболисты оттуда хорошо играют, Карпин обратил на них внимание. Когда из "Локомотива" вызывалось столько игроков? Тем более вызваны молодые ребята, это очень хорошо», — сказал «Матч ТВ» Терехин.

Сегодня, 23 сентября, стал известен предварительный список игроков на октябрьский сбор национальной команды. В нем представлены 8 игроков «Локомотива»: Илья Лантратов, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков и Сергей Пиняев.