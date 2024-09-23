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    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября
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    Терехин: «Локомотив» стал базовым клубом для сборной

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    Экс-игрок «Локомотива» и московского «Динамо» Олег Терехин считает, что железнодорожники уже являются базовым клубом для сборной России.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «В состав сборной России попали восемь футболистов из "Локомотива". О чем это говорит?

    "Локомотив" теперь базовый клуб сборной. Футболисты оттуда хорошо играют, Карпин обратил на них внимание. Когда из "Локомотива" вызывалось столько игроков? Тем более вызваны молодые ребята, это очень хорошо», — сказал «Матч ТВ» Терехин.

  • Глушенков и еще 41 футболист вошли в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор
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