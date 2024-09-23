«Ахмат» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в рамках заключительного матча 9-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ахмат»

«Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 8-ми матчах. На счету команды из Грозного 5 ничьих и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 6:14.

В начале сентября «Ахмат» уволил Магомеда Адиева с поста главного тренера и назначил на его место Сергея Ташуева, который ранее уже возглавлял грозненскую команду. Под руководством нового наставника «Ахмат» сыграл по одному матчу в РПЛ и Кубке России.

Грозненцы проиграли московскому «Динамо» (2:4) в крайнем туре чемпионата России, пропустив решающие два гола в компенсированное время. Спустя четыре дня «Ахмат» отправился на выезд в Нижний Новгород, где переиграл «Пари НН» в рамках 4-го тура Кубка России (2:1).

«Крылья Советов»

Самарский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 8-ми матчах. На счету «Крыльев Советов» 3 победы и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 8:13.

Подопечные Игоря Осинькина вышли победителями в двух из трех последних матчах РПЛ. За этот отрезок самарцы взяли верх над «Пари НН» (3:1) и «Рубином» (2:0), но минимально уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1).

В крайнем туре Кубка России «Крылья Советов» играли на выезде против московского «Динамо». Матч завершился разгромным поражением самарского коллектива — 1:5.

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись гостевыми победами — 2:1 в Грозном и 2:0 в Самаре.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «Ахмата» 7 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в 3-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» с коэффициентом 1.83.