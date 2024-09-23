23 сентября в 9-м туре чемпионата по футболу сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: после 8 матчей «Ахмат» идет на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 очками в зоне вылета.

Последние матчи: в предыдущем туре в чемпионате команда Сергея Ташуева проиграла в гостях «Динамо» со счетом 2:4. Моментами грозненцы смотрелись неплохо, но бело-голубые выглядили сильнее и заслуженно взяли три очка. Голы в составе «Ахмата» забивали Садулаев и Луна Диале.

В Кубке России «Ахмат» обыграл в гостях «Пари НН» (2:1), а ранее в чемпионате сыграл с «Акроном» (0:0).

Не сыграют: травмированы Богосавац, Бериша и Харин.

Состояние команды: «Ахмат» начинает меняться в сторону более атакующего футбола, который прививает своим командам Сергей Ташуев. Пока игра команды выглядит не очень цельно, но уже заметны серьезные сдвиги в этом плане и увеличась результативность.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: после 8 туров «Крылья Советов» располагаются на 10-м месте в таблице РПЛ с 9 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 7-м туре РПЛ дружина Игоря Осинькина победила в гостях «Рубин» со счетом 2:0. В первом тайме забили Гарре и Олейников, после чего самарцы спокойно довели матч до победы, ничего не дав сделать сопернику.

До этого «Крылья Советов» уступили дома «Динамо» Мх (0:1), а затем в Кубке России «Спартаку» (1:4).

Не сыграют: травмированы Песьяков, Витюгов, Рахманович и Мендес.

Состояние команды: перед закрытием трансферного окна в Самару вернулся Иван Сергеев, который должен закрыть проблему с нападением. В остальном заметно, что «Крылья Советов» прибавляют с каждым туром и смотрятся более уверенно, чем на старте сезона.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Крылья Советов» уступили дома в РПЛ со счетом 0:2

Матч в Грозном завершился поражением хозяев со счетом 1:2

Также были два матча в Кубке России, и оба остались за «Ахматом» (3:1, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмат» дают 2,26, а на «Крылья Советов» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.

Прогноз: при Ташуеве «Ахмат» заиграл намного смелее и в более атакующий футбол.

Философия Осинькина также предусматривает красивую и результативную игру, поэтому от этого матча стоит ждать много забитых мячей.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,83.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть следующий вариант.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,30.