Ахмат
Крылья Советов
«Ахмат»
Турнирное положение: после 8 матчей «Ахмат» идет на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 очками в зоне вылета.
Последние матчи: в предыдущем туре в чемпионате команда Сергея Ташуева проиграла в гостях «Динамо» со счетом 2:4. Моментами грозненцы смотрелись неплохо, но бело-голубые выглядили сильнее и заслуженно взяли три очка. Голы в составе «Ахмата» забивали Садулаев и Луна Диале.
Ахмат — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
В Кубке России «Ахмат» обыграл в гостях «Пари НН» (2:1), а ранее в чемпионате сыграл с «Акроном» (0:0).
Не сыграют: травмированы Богосавац, Бериша и Харин.
Состояние команды: «Ахмат» начинает меняться в сторону более атакующего футбола, который прививает своим командам Сергей Ташуев. Пока игра команды выглядит не очень цельно, но уже заметны серьезные сдвиги в этом плане и увеличась результативность.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: после 8 туров «Крылья Советов» располагаются на 10-м месте в таблице РПЛ с 9 очками.
Последние матчи: в 7-м туре РПЛ дружина Игоря Осинькина победила в гостях «Рубин» со счетом 2:0. В первом тайме забили Гарре и Олейников, после чего самарцы спокойно довели матч до победы, ничего не дав сделать сопернику.
До этого «Крылья Советов» уступили дома «Динамо» Мх (0:1), а затем в Кубке России «Спартаку» (1:4).
Не сыграют: травмированы Песьяков, Витюгов, Рахманович и Мендес.
Состояние команды: перед закрытием трансферного окна в Самару вернулся Иван Сергеев, который должен закрыть проблему с нападением. В остальном заметно, что «Крылья Советов» прибавляют с каждым туром и смотрятся более уверенно, чем на старте сезона.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Крылья Советов» уступили дома в РПЛ со счетом 0:2
- Матч в Грозном завершился поражением хозяев со счетом 1:2
- Также были два матча в Кубке России, и оба остались за «Ахматом» (3:1, 3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмат» дают 2,26, а на «Крылья Советов» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.
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Прогноз: при Ташуеве «Ахмат» заиграл намного смелее и в более атакующий футбол.
Философия Осинькина также предусматривает красивую и результативную игру, поэтому от этого матча стоит ждать много забитых мячей.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1,83.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть следующий вариант.
Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,30.