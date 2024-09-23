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    Ахмат — Крылья Советов: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.83. 23.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Крылья Советов»
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    Иван Сергеев
    23 сентября в 9-м туре чемпионата по футболу сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Сентября 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 18:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: после 8 матчей «Ахмат» идет на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 очками в зоне вылета.

    Последние матчи: в предыдущем туре в чемпионате команда Сергея Ташуева проиграла в гостях «Динамо» со счетом 2:4. Моментами грозненцы смотрелись неплохо, но бело-голубые выглядили сильнее и заслуженно взяли три очка. Голы в составе «Ахмата» забивали Садулаев и Луна Диале.

    Ахмат — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    В Кубке России «Ахмат» обыграл в гостях «Пари НН» (2:1), а ранее в чемпионате сыграл с «Акроном» (0:0).

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    • Не сыграют: травмированы Богосавац, Бериша и Харин.

    Состояние команды: «Ахмат» начинает меняться в сторону более атакующего футбола, который прививает своим командам Сергей Ташуев. Пока игра команды выглядит не очень цельно, но уже заметны серьезные сдвиги в этом плане и увеличась результативность.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: после 8 туров «Крылья Советов» располагаются на 10-м месте в таблице РПЛ с 9 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 7-м туре РПЛ дружина Игоря Осинькина победила в гостях «Рубин» со счетом 2:0. В первом тайме забили Гарре и Олейников, после чего самарцы спокойно довели матч до победы, ничего не дав сделать сопернику.

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    До этого «Крылья Советов» уступили дома «Динамо» Мх (0:1), а затем в Кубке России «Спартаку» (1:4).

    Не сыграют: травмированы Песьяков, Витюгов, Рахманович и Мендес.

    Состояние команды: перед закрытием трансферного окна в Самару вернулся Иван Сергеев, который должен закрыть проблему с нападением. В остальном заметно, что «Крылья Советов» прибавляют с каждым туром и смотрятся более уверенно, чем на старте сезона.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Крылья Советов» уступили дома в РПЛ со счетом 0:2

    • Матч в Грозном завершился поражением хозяев со счетом 1:2

    • Также были два матча в Кубке России, и оба остались за «Ахматом» (3:1, 3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмат» дают 2,26, а на «Крылья Советов» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.

    Прогноз: при Ташуеве «Ахмат» заиграл намного смелее и в более атакующий футбол.

    Философия Осинькина также предусматривает красивую и результативную игру, поэтому от этого матча стоит ждать много забитых мячей.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,83.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть следующий вариант.

    Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3,30.

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    «Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на футбол. Обе команды не будут отсиживаться в обороне
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