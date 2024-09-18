Дзюба — в стартовом составе «Акрона» на матч с «Факелом» в Кубке России

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба начнет игру с первых минут.
«Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Димоски, Москвичев, Палиенко, Эсанов, Беншимол, Дзюба, Хубулов.
Запасные: Васютин, Алехин, Витор, Пестряков, Фернандес, Джурасович, Галоян, Кузьмин, Лончар, Дмитриев, Грибов, Болдырев.
«Факел»: Гудиев, Сенхаджи, Брызгалов, Калинин, Моцпан, Ивлев, Багамаев, Щетинин, Гиоргобиани, Багателия, Каштанов.
Запасные: Беленов, Юрганов, Квеквескири, Селе, Мастерной, Симонов, Мертенс, Васин.
Матч «Акрон» — «Факел» пройдет 18 сентября в Самаре, начало — в 16:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.