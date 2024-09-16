Карасев: Никаких проблем в общении с Роналду не возникло

Российский арбитрвысказался об общении с нападающим саудовскогово время обслуживания матча против(1:1).

«Второй раз встретились с Роналду на поле. Первый раз был, когда он еще играл за "Реал". Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал.

Особой специфики в работе в Саудовской Аравии нет. Сейчас там играет много звезд. Мы эти игры приравниваем к хорошему матчу Лиги чемпионов.

В последнем матче добавили ко второму тайму восемь минут, а сыграли еще больше, потому что была еще замена, травма. И на девятой минуте "Аль‑Ахли" пропустил гол, хотя вел в счете. Понятно, что у футболистов были резкие эмоции.

Чемпионат Саудовской Аравии нельзя сравнивать с чемпионатом России. Звезд такого уровня в нашем чемпионате нет. Там у некоторых команд полсостава из людей, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира», — цитирует Карасева «Матч ТВ».