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    Карасев: Никаких проблем в общении с Роналду не возникло

    Футбол Футбол России Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда
    Российский арбитр Сергей Карасев высказался об общении с нападающим саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду во время обслуживания матча против «Аль‑Ахли» (1:1).

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    «Второй раз встретились с Роналду на поле. Первый раз был, когда он еще играл за "Реал". Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал.

    Особой специфики в работе в Саудовской Аравии нет. Сейчас там играет много звезд. Мы эти игры приравниваем к хорошему матчу Лиги чемпионов.

    В последнем матче добавили ко второму тайму восемь минут, а сыграли еще больше, потому что была еще замена, травма. И на девятой минуте "Аль‑Ахли" пропустил гол, хотя вел в счете. Понятно, что у футболистов были резкие эмоции.

    Чемпионат Саудовской Аравии нельзя сравнивать с чемпионатом России. Звезд такого уровня в нашем чемпионате нет. Там у некоторых команд полсостава из людей, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира», — цитирует Карасева «Матч ТВ».

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