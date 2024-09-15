«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: счет матча 2:0, обзор голов

Георгий Гонгадзе Фото: globallookpress.com
На 28-й минуте первый мяч забил полузащитник Артем Симонян.
Точку в матче на 90+4-й минуте поставил форвард Георгий Гонгадзе.
Футбол. Россия. Первая лига
СКА-Хабаровск — Нефтехимик 1:0
Гол: 1:0 Артем Симонян (28') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Роман Емельянов, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Артем Симонян, Камран Алиев, Альбек Гонгапшев, Bykov A., Pershin N. Нефтехимик: Никита Янович, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Предупреждения: Николай Поярков (7'), Марат Ситдиков (17'), Pershin N. (62'), Эдуард Валиахметов (82')
Для хабаровчан это вторая победа кряду, они с с 11 очками на 14-й позиции. «Нефтехимик» пока на 12-м месте с 12 очками.