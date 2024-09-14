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    Ривалдо раскритиковал сборную Бразилии

    Футбол Сборная Бразилии
    Экс-нападающий сборной Бразилии Ривалдо подверг критике игру команды в квалификации ЧМ-2026.

    Сборная Бразилии
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    Сборная Бразилии

    Ранее бразильцы победили Эквадор со счетом 1:0 и уступили Парагваю (0:1). На данный момент Бразилия с 10 очками идет пятой в таблице группового турнира.

    «Бразилия играет в очень плохой футбол. Национальная сборная переживает очень сложные и трудные времена. Это печально, и это возмущает людей. Поражение от Парагвая, который сильно уступает Бразилии, было обидным.

    Парагвай обыграл Бразилию, забив второй гол во всех этих отборочных матчах. Они должны двигаться вперед и теперь думать только о Чили», — цитирует Ривалдо AS.

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